ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз", - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари на территории Бердского района, Хндзоруд Вайкского района, а также на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам, Коханеби, Эсрик Джирдахан, Агбулаг Товузского района, Заманлы Гедабекского района, а также Йухары Бузгов Бабекского района Нахчыванской автономной республики.
"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гойарх, Чилабурт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов", - отмечает минобороны.
Х.Насирзаде
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