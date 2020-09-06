Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 650

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 29 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 650, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 20 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 299 человек. Выздоровели 1 тыс. 310, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.