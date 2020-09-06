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Здравоохранение 06.09.2020 14:55

На Украине за сутки COVID-19 заболели 2 107 человек, 35 пациентов скончались, 578 выздоровели

На Украине по состоянию на утро воскресенья количество зафиксированных новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 снизилось: выявлено 2 107 заболевших, при этом 578 человек выздоровели, 35 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости - 2 836 новых инфицированных за сутки; 4 сентября также было рекордное количество новых случаев - 2 495; 3 сентября сообщалось о 2430 заболевших, 2 сентября - 2 495 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 135 894 человек, 2 846 человек умерли с начала пандемии от COVID-19, выздоровели - 62 227 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158) и Черновицкой (151) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 106 подозрений на заболевание COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]