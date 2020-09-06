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Здравоохранение 06.09.2020 15:36

В Армении выявлено 134 случая заражения COVID-19 за сутки, два пациента скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 134 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 44 тыс. 783, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, скончались еще два пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 172. "Из них 897 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 275 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 40 тыс. 89 человек (+266 за сутки).

За минувшие сутки медики в Армении сделали 2 тыс. 329 тестов на коронавирус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]