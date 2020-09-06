В Армении выявлено 134 случая заражения COVID-19 за сутки, два пациента скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 134 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 44 тыс. 783, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.
По данным центра, скончались еще два пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 172. "Из них 897 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 275 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 40 тыс. 89 человек (+266 за сутки).
За минувшие сутки медики в Армении сделали 2 тыс. 329 тестов на коронавирус.
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