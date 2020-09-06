Власти в Армении проводят целенаправленную политику по героизации фашистских приспешников – активист

Активист общественного движения «Карабахские армяне» Валерий Ерицян подчеркивает, что власти в Армении проводят целенаправленную политику по героизации нацистских преступников, тогда как во всем мире с этим ведут активную борьбу.

«В Ростовской области Российской федерации 30 августа состоялось открытие нового военно-исторического комплекса Великой отечественной войны «Самбекские высоты». В связи с этим были показаны репортажи, в которых рассказывалось о героизме 416-ой Таганрогской дивизии, состоявшей в основном из азербайджанцев», - сказал Ерицян агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Ерицян также выразил солидарность с мнением президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью российским телеканалам «Россия-24» и «Россия-1», в которых азербайджанский лидер сказал, что если бы Азербайджан и его промыслы попали в руки фашистов, исход Великой отечественной войны мог быть совсем другим.

В то время Азербайджан поставлял 80% горючего и 90% смазочных масел.

«В Азербайджане также производилась военная техника. Более 90% бойцов 416-ой Таганрогской стрелковой дивизии, освободившей Ростовскую область, были выходцами из Азербайджана. Азербайджан внёс достойный вклад в дело нашей общей победы. Мы помним, что 128 Героев Советского союза - выходцы из Азербайджана. Именно 416-ая дивизия отличилась во время взятия Берлина, а бойцы дивизии взяли дворец кайзера Вильгельма. А под руководством лейтенанта Меджидова группа бойцов дивизии водрузила знамя победы над Бранденбургскими воротами. Слава и вечная память им!!!», - добавил Ерицян.

По его словам, если в Азербайджане на государственном уровне делают все, чтобы герои ВОВ не забывались и об их героической борьбе знало нынешнее поколение, то в соседней Армении власти, наоборот, ведут целенаправленную политику по героизации фашистских преступников, террористов, при этом забывая о реальных героях ВОВ. "В Армении сегодня на самом высоком уровне идет пропаганда и героизация нацистских преступников. В первую очередь, таких фашистских приспешников, как Драстамат Канаян (Дро) и Гарегин Нжде. У меня не укладывается в голове, каким образом нынешние власти Армении оправдывают сегодня героизацию и установку памятников в Ереване этим нацистским преступникам?", - сказал Ерицян.

Он также считает прискорбным тот факт, что на этом армянские власти не останавливаются. «Они (власти Армении – ИФ) ведут поиск и популяризацию других фашистских преступников, террористов и разного рода темных личностей, на примере которых они формируют образ героя у армянских детей и молодежи», - добавил активист.

Служба новостей