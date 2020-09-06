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Здравоохранение 06.09.2020 16:54

5,2 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 61 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5,2 тыс. случаев, за сутки умер 61 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 195 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1156 (22,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост остался на уровне субботы: 5 сентября оперштаб сообщил о 5 205 новых случаях коронавируса. 4 сентября впервые с середины августа прирост поднялся выше отметки в 5 тыс. случаев (5 110).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 025 505 случаев коронавирусной инфекции, 17 820 умерших и 840 949 выписанных (2 823 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 166 736.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В СТОЛИЦЕ И РЕГИОНАХ

В Москве, сообщает оперативный штаб, 620 новых случаев COVID-19 за сутки, 13 смертей и 963 выздоровевших пациента.

По информации оперативного штаба, еще 192 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 167 - в Московской области, 155 - в Ростовской области, 153 - в Нижегородской области, 128 - в Свердловской области, 126 - в Ставропольском крае, по 107 новых диагнозов в Воронежской области и Красноярском крае, 104 - в Саратовской области, 102 - в Волгоградской области, 101 - в Самарской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 13 пациентов скончалось за сутки в Москве, 10 - в Санкт-Петербурге, по четыре летальных исхода в Омской области, Алтайском крае. По три - в Московской и Волгоградской областях. По два - в Тульской, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Калужской, Тверской областях, Краснодарском и Красноярском краях. По одному пациенту не удалось спасти в Ингушетии, Мурманской, Томской, Орловской, Архангельской, Ленинградской областях, Пермском и Забайкальском краях.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 38,4 млн тестов на COVID-19, из них 333 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 209 155 человек.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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