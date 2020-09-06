Глава МИД Британии: трудно поверить, что к ситуации с Навальным власти РФ не имеют отношения

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что версия о причастности властей РФ к ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной, если принимать во внимание инцидент в Солсбери 2018 года.
"Я думаю, что очень трудно прийти к альтернативному правдоподобному объяснению в связи с российской практикой... использования (вещества группы "Новичок" - ИФ) в Солсбери, учитывая сложность обладания (этим веществом - ИФ), не говоря уже об использовании "Новичка" - такой опасной субстанции", - сказал министр изданию Daily Mail в ответ на вопрос, причастны ли российские власти к инциденту с Навальным.
"Как я говорил, России нужно дать ответ, и нам нужно, я полагаю, расследование посредством ОЗХО, а Россия должна полностью здесь сотрудничать", - отметил он.
Он подчеркнул, что использование веществ группы "Новичок" не может быть внутренним делом какой-либо страны. Он назвал подобные действия "в данном контексте чистой воды гангстеризмом" и подчеркнул, что у РФ есть обязательство никогда не применять подобных веществ.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".
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