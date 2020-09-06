В Азербайджане за сутки выявлено 137 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 137 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 тыс. 329, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 548 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 34 тыс. 705 человек (+140 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 76 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,612 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 963 тыс. 104 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде