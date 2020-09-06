В Белоруссии за сутки выявлено 196 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 6 сентября зарегистрировано 72 тыс. 859 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 196 случаев против 178 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 711 пациентов (на 5 сентября - 705) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 6 сентября выздоровели и выписаны 71 тыс. 864 пациента (на 5 сентября - 71 тыс. 843), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 21 человек.