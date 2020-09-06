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Здравоохранение 06.09.2020 23:59

В Белоруссии за сутки выявлено 196 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 6 сентября зарегистрировано 72 тыс. 859 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 196 случаев против 178 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 711 пациентов (на 5 сентября - 705) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что на 6 сентября выздоровели и выписаны 71 тыс. 864 пациента (на 5 сентября - 71 тыс. 843), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 21 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]