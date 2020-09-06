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Спорт 06.09.2020 23:20

Француз Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1", Квят стал девятым

Француз Пьер Гасли из команды Alpha Tauri стал победителем Гран-при Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Это его первый триумф за карьеру в "Королевских гонках".

Второе место занял испанец Карлос Сайнс (McLaren), третье - канадец Лэнс Стролл (Racing Point).

Россиянин Даниил Квят, выступающий с Гасли за Alpha Tauri, финишировал девятым.

Лидер личного зачета и действующий чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон занял седьмое место.

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Тэги: ИТАЛИЯ, АВТОСПОРТ, ГОНКА, РЕЗУЛЬТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]