Француз Пьер Гасли из команды Alpha Tauri стал победителем Гран-при Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Это его первый триумф за карьеру в "Королевских гонках".
Второе место занял испанец Карлос Сайнс (McLaren), третье - канадец Лэнс Стролл (Racing Point).
Россиянин Даниил Квят, выступающий с Гасли за Alpha Tauri, финишировал девятым.
Лидер личного зачета и действующий чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон занял седьмое место.
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