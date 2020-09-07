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Дальнее зарубежье 07.09.2020 08:56

В Китае за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

За истекшие сутки в Китае выявлено 29 новых инфицированных COVID-19: 12 больных в активной форме и 17 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 27 случаев заражения: 10 активных и 17 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 134 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 585 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 320 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 22 новых случая заболевания, 21 - в Гонконге, один - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 417 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 878 (96 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 493 (семь случаев смерти).

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]