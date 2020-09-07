За истекшие сутки в Китае выявлено 29 новых инфицированных COVID-19: 12 больных в активной форме и 17 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 27 случаев заражения: 10 активных и 17 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 134 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 585 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 320 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 22 новых случая заболевания, 21 - в Гонконге, один - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 417 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 878 (96 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 493 (семь случаев смерти).