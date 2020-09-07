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Туризм 07.09.2020 09:15

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи - МЧС

Группа из восьми детей и троих взрослых пропала под Сочи, спасатели МЧС ведут поиски, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе 8 детей (возрастом от 9 до 16 лет), утром 6 сентября вышли из Сочи Адлерский район поселок Эсто-Садок, в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров), на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись. Организовано проведение поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Там отметили, что спасатели обследовали маршруты и берега озёр, но поиски не дали результатов.

"Развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ. На утро 7 сентября спланировано привлечение конно-кинологического расчета на лошадях для поиска в труднодоступных местах и вылет вертолета МИ-8 с вертолетной площадки "Навагинка" со спасателями МЧС", - отметили в пресс-службе.

К поискам туристов привлечено 64 человека и 12 единиц техники, добавили в МЧС.

В оперативной службе региона в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в горах пропала группа спортсменов, занимающихся роликовыми лыжами, в возрасте от 9 до 24 и их тренер, приехавшие на курорт из Твери.

"Группа спортсменов с тренером отправилась в поход накануне утром. Кроме тренера телефоны никто не брал, они остались в номере", - сказал собеседник агентства, отметив, что связь в некоторых местах в горах отсутствует.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОЧИ, ТУРИСТЫ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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