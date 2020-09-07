Трамп призвал короля Саудовской Аравии преодолеть раскол между странами Персидского залива

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом приветствовал открытие воздушного пространства королевства для Израиля и призвал к урегулированию ситуации в Персидском заливе.

"Президент Трамп подчеркнул важность соглашения между Израилем и ОАЭ и обсудил пути укрепления региональной безопасности и процветания. Президент Трамп также призвал Саудовскую Аравию вести переговоры с другими странами Персидского залива, чтобы разрешить этот раскол", - говорится в сообщении, опубликованном Белым домом по итогам разговора.

Американский лидер также приветствовал открытие саудовского воздушного пространства для полетов между Израилем и ОАЭ.

31 августа первый коммерческий рейс, который выполнила израильская авиакомпания El Al в рамках соглашения Израиля и ОАЭ, приземлился в Абу-Даби. Самолет во время рейса пролетел через воздушное пространство Саудовской Аравии, получив соответствующее разрешение.

В августе при поддержке США власти Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений. Израильские чиновники надеются, что соглашение удастся подписать в сентябре.

В достигнутом соглашении говорится, что Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, которые называет Иудеей и Самарией по их историческому названию.

В Палестинской национальной администрации, как сообщалось, осудили решение ОАЭ по Израилю и приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ.

ОАЭ стала одной из немногих арабских стран - после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем. Между тем, по данным региональных СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль ведет переговоры с другими арабскими и исламскими странами о нормализации отношений.