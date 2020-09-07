Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0148 RUR   0.0226 GBR   2.2578 TRY   0.2286

Цена на нефть

$/bbl   04.09 WTI 39.77 -1.60 Brent 42.66 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.09.2020 09:30

Глава комитета по разведке американского Конгресса обвинил генпрокурора США во лжи насчет иновмешательства в выборы

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что генпрокурор США Уильям Барр лжет о том, что Китай вмешивается в американские выборы больше других стран.

"Это просто ложное заявление генерального прокурора, откровенно ложное заявление. Можно сказать, что Барр просто откровенно лжет американскому народу, и это трагично", - сказал Шифф в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, это "медвежья услуга для страны", поскольку народ не может доверять собственному генпрокурору.

"По-видимому, Барр готов сделать что угодно или сказать что угодно, чтобы помочь Дональду Трампу", - добавил он.

На прошлой неделе генпрокурор США заявил, что Китай более "агрессивен" в своих попытках повлиять на США, чем Россия.

"Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные", - уточнил генпрокурор.

Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в политических кругах США с тех пор, как поступили данные о якобы иновмешательстве в выборы в 2016 года. В пятницу Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя. При этом российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ШИФФ, ГЕНПОКУРОР, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Глава комитета по разведке Палаты представителей США должен покинуть свой пост - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]