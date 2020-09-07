Глава комитета по разведке американского Конгресса обвинил генпрокурора США во лжи насчет иновмешательства в выборы

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что генпрокурор США Уильям Барр лжет о том, что Китай вмешивается в американские выборы больше других стран.
"Это просто ложное заявление генерального прокурора, откровенно ложное заявление. Можно сказать, что Барр просто откровенно лжет американскому народу, и это трагично", - сказал Шифф в интервью телеканалу CNN.
По его мнению, это "медвежья услуга для страны", поскольку народ не может доверять собственному генпрокурору.
"По-видимому, Барр готов сделать что угодно или сказать что угодно, чтобы помочь Дональду Трампу", - добавил он.
На прошлой неделе генпрокурор США заявил, что Китай более "агрессивен" в своих попытках повлиять на США, чем Россия.
"Я пришел к этому выводу, поскольку видел разведывательные данные", - уточнил генпрокурор.
Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в политических кругах США с тех пор, как поступили данные о якобы иновмешательстве в выборы в 2016 года. В пятницу Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя. При этом российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.
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