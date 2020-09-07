МВД Белоруссии продолжает вести работу по выявлению и розыску экстремистов - глава ведомства

Правоохранительные органы Белоруссии продолжают усиленно работать над выявлением и розыском экстремистов, возможно, находящихся на территории страны, сообщил министр внутренних дел республики Юрий Караев.
"Мы всегда по этому (направлению - ИФ) работали, в эти дни усиленно работаем вместе с Комитетом госбезопасности и Госпогранкомитетом. Да и вся криминальная милиция, милиция общественной безопасности (участковые, патрульные) ориентированы на это. Вычисляем", - сказал Караев в интервью телеканалу СТВ в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины.
"Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор" (данные организации запрещены в РФ - ИФ). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", - сказал Лавров.
Он продолжил: "В Украине есть лагеря подготовки таких экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, - и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, - по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь".
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