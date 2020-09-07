Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0148 RUR   0.0226 GBR   2.2578 TRY   0.2286

Цена на нефть

$/bbl   04.09 WTI 39.77 -1.60 Brent 42.66 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.09.2020 09:41

МВД Белоруссии продолжает вести работу по выявлению и розыску экстремистов - глава ведомства

Правоохранительные органы Белоруссии продолжают усиленно работать над выявлением и розыском экстремистов, возможно, находящихся на территории страны, сообщил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

"Мы всегда по этому (направлению - ИФ) работали, в эти дни усиленно работаем вместе с Комитетом госбезопасности и Госпогранкомитетом. Да и вся криминальная милиция, милиция общественной безопасности (участковые, патрульные) ориентированы на это. Вычисляем", - сказал Караев в интервью телеканалу СТВ в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Белоруссии провоцируются и финансируются с территории Украины.

"Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "Трезубец" Степана Бандеры, и С14, есть "Национальный корпус", есть "Правый сектор" (данные организации запрещены в РФ - ИФ). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси, финансируя соответствующие мероприятия, науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице", - сказал Лавров.

Он продолжил: "В Украине есть лагеря подготовки таких экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, - и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, - по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЭКСТРЕМИСТЫ, ВЫЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Группа египетских экстремистов, направлявшихся в Европу, задержана в Минске

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]