Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 сентября ЦБА установил 2,0117 манат/1EUR (4 сентября - 2,0148 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 сентября установил 0,0227 манат/1RUB (4 сентября - 0,0226 манат/1RUB).

А.Ахмедова