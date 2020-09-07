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Здравоохранение 07.09.2020 09:28

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27 млн, число жертв - 880 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 09:00 понедельника достигло 27 млн 103 тыс. 845, увеличившись за сутки на 230 тыс. 699, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 883 тыс. 339, против 879 тыс. 307 сутками ранее, излечились 18,1 млн.

Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на 09:00 понедельника суммарно выявлено 67 млн 279 тыс. 365 инфицированных, скончался 188 тыс. 941 человек, выздоровели более 2,3 млн.

В Бразилии число заразившихся выросло до 4 млн 204 тыс. 613, скончались 126 тыс. 650 человека, поправились 3,52 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заболевших составило на утро понедельника 4 млн 137 тыс. 521 при 71 тыс. 642 летальных исходах и 3,2 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 113,9. В США на 1 млн населения скончались 583 человека, Бразилии - 595, Индии - 52.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]