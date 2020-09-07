Минсельхоз Азербайджана закупает автомобили спецназначения за 110 тыс. манатов

База снабжения Минсельхоза Азербайджана покупает у ООО «Azermash Group» два автомобиля специального назначения.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 110 тыс. манатов.

Х.Насирзаде