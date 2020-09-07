В Лондоне возобновляются слушания по экстрадиции Ассанжа в США

Судебные слушания по экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возобновляются в понедельник в Лондоне, сообщают британские СМИ.

В случае экстрадиции в США ему грозит до 175 лет лишения свободы.

Слушания должны были возобновиться в мае, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса COVID-19.

К рассмотрению дела Ассанжа в лондонском суде приступили в феврале. Тогда суд начал рассматривать аргументы юристов, представляющих власти США, которые добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям.

В настоящее время Ассанж находится в тюрьме Белмарш (Лондон) за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя Wikileaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году.

Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле прошлого года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов.

Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В частности, в 2016 году в ходе предвыборной кампании в США Ассанж опубликовал документы, касающиеся Национального комитета Демократической партии и подрывающие авторитет тогдашнего кандидата на пост американского президента Хиллари Клинтон.

В Демократической партии убеждены, что взлом серверов ее Национального комитета оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

Сам Ассанж заявлял, что Россия не была вовлечена в "хакерский взлом" и не являлась информатором Wikileaks.

До этого WikiLeaks уже публиковались материалы, связанные с президентскими выборами в США. Данные касались поддержки Хиллари Клинтон со стороны национального комитета Демократической партии в ущерб другому кандидату-демократу Берни Сандерсу. Публикация имела широкий резонанс.

В июне 2020 года в США против Ассанжа выдвинули новые обвинения, предполагающие его сговор с хакерами, связанными с Anonymous.

Как отмечал минюст США, новое обвинительное заключение не добавляет дополнительных пунктов к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года. Однако расширяет масштаб заговора, связанного с предполагаемыми компьютерными вторжениями, в которых Ассанж был ранее обвинен.

Согласно обвинительному документу, Ассанж и другие сотрудники WikiLeaks завербовали хакеров и согласовали с ними совершение компьютерных вторжений в интересах WikiLeaks.

В конце прошлого года британские СМИ сообщали, что более 60 врачей из разных стран мира выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа. Специалисты указывали на то, что Ассанж может до суда умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.