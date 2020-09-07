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Финансы 07.09.2020 16:49

Валютные резервы Китая в августе выросли до максимума с декабря 2016 г

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе 2020 года увеличились по итогам пятого месяца подряд благодаря профициту торгового баланса и укреплению юаня.

Размер резервов повысился за месяц на $10,2 млрд, составив $3,165 трлн, что является максимумом с декабря 2016 года, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Эксперты прогнозировали более существенный рост. Так, респонденты The Wall Street Journ ожидали увеличения резервов на $16 млрд, Trading Economics - на $22 млрд.

В июле валютные резервы КНР выросли на $42,06 млрд.

Объем китайского экспорта в августе вырос на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как импорт упал на 2,1%. В результате Китай зафиксировал профицит торгового баланса на уровне $58,93 млрд в прошлом месяце.

Курс доллара США относительно китайского юаня в августе снизился на 1,8%.

Запасы золота в стоимостном выражении в минувшем месяце снизились до $122,62 млрд по сравнению со $123,09 млрд в июле, сообщил НБК. Объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций по итогам 11-го месяца подряд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]