Валютные резервы Китая в августе выросли до максимума с декабря 2016 г

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в августе 2020 года увеличились по итогам пятого месяца подряд благодаря профициту торгового баланса и укреплению юаня.
Размер резервов повысился за месяц на $10,2 млрд, составив $3,165 трлн, что является максимумом с декабря 2016 года, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).
Эксперты прогнозировали более существенный рост. Так, респонденты The Wall Street Journ ожидали увеличения резервов на $16 млрд, Trading Economics - на $22 млрд.
В июле валютные резервы КНР выросли на $42,06 млрд.
Объем китайского экспорта в августе вырос на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как импорт упал на 2,1%. В результате Китай зафиксировал профицит торгового баланса на уровне $58,93 млрд в прошлом месяце.
Курс доллара США относительно китайского юаня в августе снизился на 1,8%.
Запасы золота в стоимостном выражении в минувшем месяце снизились до $122,62 млрд по сравнению со $123,09 млрд в июле, сообщил НБК. Объем резервов остался на уровне 62,64 млн унций по итогам 11-го месяца подряд.
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