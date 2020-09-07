Ситуация с коронавирусом в Британии вызывает тревогу, но власти держат ситуацию под контролем - министр здравоохранения

В Великобритании отмечается рост заболеваемости коронавирусом, но власти не утратили контроль над ситуацией, заявил британский министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.
"Рост количества случаев, которые мы наблюдали за последние дни, тревожит. Это тревожно, потому что мы видим рост во Франции, Испании, в некоторых странах Европы - никто не хочет здесь второй волны", - сказал министр радио LBC.
Он подчеркнул, что каждый британский подданный должен сыграть роль в борьбе с эпидемией.
Отвечая на вопрос, не развиваются ли теперь события независимо от правительства, Хэнкок сказал: "Нет, но всей стране нужно следовать правилам дистанцирования".
Накануне сообщалось, что британские медицинские службы за сутки зафиксировали в стране 2 988 случаев коронавируса - максимальные показатели за период с 23 мая этого года. Однако смертность в стране продолжает оставаться на низком уровне.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании диагностировали 347 152 случая коронавируса, скончались 41 551 инфицированный.
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