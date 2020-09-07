Глава Еврокомиссии верит, что Британия выполнит свои обязательства по соглашению о выходе из ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Великобритания выполнит свою часть обязанностей по соглашению о выходе из ЕС - предварительное условие для любого решения о будущих отношениях между Британией и ЕС.

"Я верю, что британское правительство выполнит Соглашение о выходе - его обязательство по международному праву и необходимое условие для любого будущего партнерства. Протокол по Ирландии и Северной Ирландии необходим для защиты мира и стабильности на острове, а также целостности единого рынка", - написала она в понедельник в Twitter.

Ранее в понедельник координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях сторон Мишель Барнье заявил в интервью радиостанции France Inter о своей обеспокоенности позицией Лондона.

По его словам, если переговоры закончатся отсутствием соглашения о будущих отношениях, "Соединенное Королевство вернется к традиционным и обычным правилам ВТО, будут таможенные тарифы".

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что торговое соглашение с ЕС должно быть заключено до 15 октября, в ином случае его не будет.