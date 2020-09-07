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Дальнее зарубежье 07.09.2020 18:50

Глава Еврокомиссии верит, что Британия выполнит свои обязательства по соглашению о выходе из ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что Великобритания выполнит свою часть обязанностей по соглашению о выходе из ЕС - предварительное условие для любого решения о будущих отношениях между Британией и ЕС.

"Я верю, что британское правительство выполнит Соглашение о выходе - его обязательство по международному праву и необходимое условие для любого будущего партнерства. Протокол по Ирландии и Северной Ирландии необходим для защиты мира и стабильности на острове, а также целостности единого рынка", - написала она в понедельник в Twitter.

Ранее в понедельник координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях сторон Мишель Барнье заявил в интервью радиостанции France Inter о своей обеспокоенности позицией Лондона.

По его словам, если переговоры закончатся отсутствием соглашения о будущих отношениях, "Соединенное Королевство вернется к традиционным и обычным правилам ВТО, будут таможенные тарифы".

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что торговое соглашение с ЕС должно быть заключено до 15 октября, в ином случае его не будет.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НАДЕЖДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]