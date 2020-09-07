В ЕС подтверждают скорое применение новых санкций против Белоруссии

Работа над санкциями ЕС в отношении Белоруссии продолжается, есть ясное политическое решение государств Евросоюза, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы хотим, чтобы лица, которые окажутся виновными, были подвергнуты санкциям. На различные подразделения Совета ЕС возложена задача - это конкретизировать. Есть политическая воля, чтобы ввести санкции как можно быстрее", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы ожидаем, что ввиду политических ожиданий это произойдет очень скоро", - добавил Стано.

Он подтвердил, что в Еврокомиссии известны сообщения о том, что несколько политических активистов в Белоруссии считаются пропавшими.

"Мы наблюдаем в Белоруссии продолжение репрессий в отношении гражданского населения со стороны властей. Люди, которые проводят мирные манифестации, политические активисты, делающие заявления, должны быть услышаны", - продолжил представитель Борреля.

По его словам, такие репрессивные действия белорусских властей недопустимы. "Европейский союз очень ясно высказал это в своих заявлениях. Мы считаем, что действия белорусских властей недопустимы. Мы очень обеспокоены этими продолжающимися репрессиями, запугиваниями гражданского населения с очень часто незаконными арестами, которые мотивированы только политическими причинами, и незаконными заключениями под стражу лиц, которые должны быть немедленно освобождены", - сказал пресс-секретарь.

Поэтому, пояснил он, было решено внести ответственных за такие действия в санкционный список. "Это работа, которая продолжается. Мы наложим ограничительные меры на лиц, которые несут ответственность за эти недопустимые действия в отношении белорусского населения", - заявил Стано.

Несколько членов координационного совета белорусской оппозиции - член президиума Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов - перестали выходить на связь утром в понедельник. Местонахождение этих сотрудников совета неизвестно. Их соратники предполагают, что они задержаны.

В Белоруссии почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.