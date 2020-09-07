ВОЗ рассчитывает ознакомиться с деталями клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 - представительство

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет возможности ознакомиться с деталями клинических испытаний российской вакцины от COVID-19, продолжает взаимодействие с российской стороной по этому вопросу, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в представительстве организации в РФ.
"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими властями и учеными, и ждет возможности ознакомиться с деталями клинических испытаний", - сказали в представительстве ВОЗ в РФ.
Так там ответили на вопрос агентства, предоставила ли российская сторона дополнительные данные по российской вакцине и можно ли в ближайшее время ждать ее преквалификации.
Ранее в представительстве ВОЗ в РФ "Интерфаксу" заявляли, что российские власти обратились в ВОЗ для возможной преквалификации разработанной в РФ вакцины от COVID-19, однако подчеркнули, что в организации ждут дополнительных данных по этой разработке.
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