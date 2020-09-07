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Здравоохранение 07.09.2020 19:10

ВОЗ рассчитывает ознакомиться с деталями клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 - представительство

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет возможности ознакомиться с деталями клинических испытаний российской вакцины от COVID-19, продолжает взаимодействие с российской стороной по этому вопросу, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в представительстве организации в РФ.

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими властями и учеными, и ждет возможности ознакомиться с деталями клинических испытаний", - сказали в представительстве ВОЗ в РФ.

Так там ответили на вопрос агентства, предоставила ли российская сторона дополнительные данные по российской вакцине и можно ли в ближайшее время ждать ее преквалификации.

Ранее в представительстве ВОЗ в РФ "Интерфаксу" заявляли, что российские власти обратились в ВОЗ для возможной преквалификации разработанной в РФ вакцины от COVID-19, однако подчеркнули, что в организации ждут дополнительных данных по этой разработке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВОЗ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]