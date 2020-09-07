Около сотни белорусских компаний раздумывают над переносом своей деятельности в Латвию

Десять белорусских компаний приняли решение перенести свою деятельность в Латвию, около сотни рассматривают такую возможность, сообщил агентству BNS в понедельник директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс.

"Белорусские компании заинтересованы в предоставляемых Латвией возможностях. Оперативно сотрудничая с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), ЛАИР уже организовало первые визиты белорусских компаний в Латвию. Всего было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе свой деятельности в Латвию", - сообщил Рожкалнс.

Он рассказал, что примерно в течение недели ЛАИР консультировала предпринимателей, которые рассматривают возможность переноса своей деятельности в Латвию. Директор ЛАИР отметил, что предложения Латвии серьезно рассматриваются и рядом ведущих белорусских компаний в области информационных и коммуникационных технологий.

"Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с УДГМ, пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии", - сообщил Рожкалнс.

ЛАИР и УДГМ сформировали специальную команду, которая оперативно обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает возможные решения, которые включают в себя так называемую стартап-визу или "синюю карту" Европейского союза, то есть выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.