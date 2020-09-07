Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0117 RUR   0.0227 GBR   2.2492 TRY   0.2287

Цена на нефть

$/bbl   04.09 WTI 39.77 -1.60 Brent 42.66 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.09.2020 19:31

Около сотни белорусских компаний раздумывают над переносом своей деятельности в Латвию

Десять белорусских компаний приняли решение перенести свою деятельность в Латвию, около сотни рассматривают такую возможность, сообщил агентству BNS в понедельник директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс.

"Белорусские компании заинтересованы в предоставляемых Латвией возможностях. Оперативно сотрудничая с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), ЛАИР уже организовало первые визиты белорусских компаний в Латвию. Всего было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе свой деятельности в Латвию", - сообщил Рожкалнс.

Он рассказал, что примерно в течение недели ЛАИР консультировала предпринимателей, которые рассматривают возможность переноса своей деятельности в Латвию. Директор ЛАИР отметил, что предложения Латвии серьезно рассматриваются и рядом ведущих белорусских компаний в области информационных и коммуникационных технологий.

"Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с УДГМ, пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии", - сообщил Рожкалнс.

ЛАИР и УДГМ сформировали специальную команду, которая оперативно обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает возможные решения, которые включают в себя так называемую стартап-визу или "синюю карту" Европейского союза, то есть выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Похожие новости


Макей заявляет главе МИД Латвии о попытках внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии Визит Лукашенко в Латвию ожидается 3 апреля Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подписали договор о проведении ЧМ-2021

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]