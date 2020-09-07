Греция на фоне роста напряженности с Турцией намерена укрепить обороноспособность

Греция на фоне ухудшения отношений с Турцией будет развивать свой оборонный потенциал, передает в понедельник агентство Associated press (AP) со ссылкой на представителя греческого правительства Стелиоса Петсаса.
"Руководство Турции ежедневно грозится войной и делает провокационные заявления против Греции. Мы отвечаем политической, дипломатической, боевой готовностью, цель чего - сделать все необходимое для защиты наших суверенных прав", - сказал он.
Петсас уточнил, что в субботу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис расскажет в деталях о планах страны по модернизации ее вооруженных сил. Представитель властей отметил, что Афины поддерживают контакт с дружественными странами с целью получить экипировку для военных.
Он добавил, что в четверг Мицотакис встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
По данным греческих СМИ, закупки Грецией вооружений могут включать в себя, по меньшей мере, один французский фрегат и французские истребители "Рафаль".
В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.
В конце июля министерство обороны Греции сообщало о начале совместных военных учений с Францией, Италией и Кипром в восточном Средиземноморье.
В свою очередь в Анкаре обвиняли Париж в дестабилизации ситуации в Восточном Средиземноморье. В минувшую субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял, что Греции следует либо вступить в переговоры о спорных вопросах в Средиземном море, либо быть готовой иметь дело с последствиями ее политики.
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