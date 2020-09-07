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Регион 07.09.2020 16:15

Карантин по коронавирусу для прибывающих в Грузию сокращается с 14 до 8 дней - премьер-министр

Власти Грузии решили сократить срок обязательного карантина по выявлению заражений коронавирусом COVID-19 для всех приезжающих в страну с 14 до восьми дней, сообщил глава грузинского правительства Георгий Гахария на брифинге в понедельник.

"Требование прохождения карантина для граждан, прибывающих в Грузию из других стран, остается в силе, но по рекомендации медиков меняются сроки прохождения карантина с 14 до восьми дней. Это решение принято для того, чтобы не создавать дополнительный дискомфорт нашим и иностранным гражданам. К тому же, всем гражданам, покидающим карантин, будут проведены соответствующие тесты дважды в течение 72 часов", - сказал Гахария.

Медиками установлено, что явные признаки заражения коронавирусом проявляются на шестой день, отметил премьер-министр.

Он также сообщил, что решением Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в городах Батуми и Кобулети занятия в школах и вузах начнутся не с 15 сентября, как во всей стране, а с 1 октября.

"Это вызвано небольшой вспышкой коронавируса в последние дни в Аджарии", - сказал Гахария, подчеркнув, что ситуация с COVID-19 находится под контролем профильных ведомств.

По данным Минздрава, в Грузии с начала пандемии выявлены 1 тыс. 684 заражения COVID-19, скончались 19 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]