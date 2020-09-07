Карантин по коронавирусу для прибывающих в Грузию сокращается с 14 до 8 дней - премьер-министр

Власти Грузии решили сократить срок обязательного карантина по выявлению заражений коронавирусом COVID-19 для всех приезжающих в страну с 14 до восьми дней, сообщил глава грузинского правительства Георгий Гахария на брифинге в понедельник.
"Требование прохождения карантина для граждан, прибывающих в Грузию из других стран, остается в силе, но по рекомендации медиков меняются сроки прохождения карантина с 14 до восьми дней. Это решение принято для того, чтобы не создавать дополнительный дискомфорт нашим и иностранным гражданам. К тому же, всем гражданам, покидающим карантин, будут проведены соответствующие тесты дважды в течение 72 часов", - сказал Гахария.
Медиками установлено, что явные признаки заражения коронавирусом проявляются на шестой день, отметил премьер-министр.
Он также сообщил, что решением Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в городах Батуми и Кобулети занятия в школах и вузах начнутся не с 15 сентября, как во всей стране, а с 1 октября.
"Это вызвано небольшой вспышкой коронавируса в последние дни в Аджарии", - сказал Гахария, подчеркнув, что ситуация с COVID-19 находится под контролем профильных ведомств.
По данным Минздрава, в Грузии с начала пандемии выявлены 1 тыс. 684 заражения COVID-19, скончались 19 человек.
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