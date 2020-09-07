Президент Алиев принял нового посла Ирана в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты нового посла Ирана в Баку Сеида Аббаса Мусави, сообщает сайт азербайджанского лидера.
А.Ахмедова
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