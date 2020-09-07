Москва и Эр-Рияд довольны выполнением сделки ОПЕК+, договорились продолжать координацию - Кремль

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом состоялся по инициативе саудовской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с председательством Саудовской Аравии в "Группе двадцати" рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей в ноябре встрече глав государств и правительств этого объединения", - отмечается в сообщении.

В Кремле также сообщили, что "с обеих сторон выражено удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате "ОПЕК плюс", позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках". "Условлено о дальнейшей плотной координации на данном направлении", - добавили в пресс-службе.

Обсуждены также коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции для мировой экономики и финансов, включая выдвинутую президентом России на внеочередном саммите "двадцатки" в марте инициативу по созданию "зеленых коридоров" для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий, сообщили в пресс-службе.

"Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции", - говорится в сообщении.

Также затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, реализация итогов государственного визита президента России в Эр-Рияд в октябре 2019 года.

"Подтвержден обоюдный настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - сообщили в Кремле.