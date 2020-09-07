Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I полугодии сократилась почти на 20%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в январе-июне 2020 года составила 61,258 млн манатов, что на 19,7% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.
Доходы страхового сектора в отчетный период выросли по сравнению с первым полугодием 2019 года на 20,8% - до 455,157 млн манатов.
Страховые взносы выросли на 11,8% - до 455,384 млн манатов, тогда как чистые страховые резервы сократились на 49,087 млн манатов.
Инвестиционные доходы страхового рынка составили 30,625 млн манатов (рост на 2,1%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 5,448 млн манатов (спад на 45,7%).
Расходы страхового сектора за отчетный период выросли на 27,4% - до 383,238 млн манатов. При этом страховые выплаты составили 191,11 млн манатов (рост на 56,5%), выплаты на перестрахование – 82,936 млн манатов (рост на 9,7%), расходы на ведение дела – 89,155 млн манатов (рост на 2,1%).
В первом полугодии страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 10,498 млн манатов.
На 1 июля 2020 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 33 юридических лица, из которых 32 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало июля 2020 года в стране действуют 21 страховые компании, 1 – перестраховочная и 12 – брокерских.
А.Мамедов
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