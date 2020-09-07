В Белоруссии за сутки 172 заражения COVID-19, скончались пять человек

Медики в Белоруссии за сутки выявили коронавирус у 172 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 73 тыс. 31, сообщает белорусский Минздрав в понедельник.
Накануне сообщалось о 196 новых больных за сутки.
По данным ведомства, скончались еще пять больных коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 716 человек. Число выздоровевших достигло 71 тыс. 883 человек (+19 за сутки).
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