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СНГ 07.09.2020 16:37

В Белоруссии за сутки 172 заражения COVID-19, скончались пять человек

Медики в Белоруссии за сутки выявили коронавирус у 172 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 73 тыс. 31, сообщает белорусский Минздрав в понедельник.

Накануне сообщалось о 196 новых больных за сутки.

По данным ведомства, скончались еще пять больных коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 716 человек. Число выздоровевших достигло 71 тыс. 883 человек (+19 за сутки).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]