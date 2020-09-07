В Азербайджане за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 89 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 37 тыс. 418, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 137 инфицированных за сутки.
По данным ведомства, за сутки скончались еще три человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 551 человек.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 34 тыс. 837 человек (+132 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 2 тыс. 30 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,936 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 967,04 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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