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Внешняя политика 07.09.2020 17:12

Алиев считает «очень эффективными» трехсторонние форматы сотрудничества с участием Азербайджана и Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает успешное сотрудничество с Ираном в трехстороннем формате.

«Наши страны активно участвуют в сотрудничестве в трехстороннем формате. Уже в течение нескольких лет действует трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Россия, и такой формат очень эффективный», - сказал Алиев в понедельник, принимая в Баку верительные грамоты нового посла Ирана Сеида Аббаса Мусави.

По мнению президента, сотрудничество между соседними странами обеспечивает стабильность и мир в регионе. «Решение вопроса по статусу Каспия свидетельствует о намерениях всех прикаспийских стран, показывает нашу политику и является свидетельством дружбы между странами», - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан продолжит вносить вклад в дело укрепления Исламской солидарности.

А.Ахмедова

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]