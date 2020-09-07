Алиев считает «очень эффективными» трехсторонние форматы сотрудничества с участием Азербайджана и Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает успешное сотрудничество с Ираном в трехстороннем формате.

«Наши страны активно участвуют в сотрудничестве в трехстороннем формате. Уже в течение нескольких лет действует трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Россия, и такой формат очень эффективный», - сказал Алиев в понедельник, принимая в Баку верительные грамоты нового посла Ирана Сеида Аббаса Мусави.

По мнению президента, сотрудничество между соседними странами обеспечивает стабильность и мир в регионе. «Решение вопроса по статусу Каспия свидетельствует о намерениях всех прикаспийских стран, показывает нашу политику и является свидетельством дружбы между странами», - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан продолжит вносить вклад в дело укрепления Исламской солидарности.

А.Ахмедова