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Регион 07.09.2020 17:42

Лавров уверен в реализации всех договоренностей с Турцией по Идлибу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что все договоренности с Турцией по зоне деэскалации в сирийском Идлибе будут выполнены.

"Наиболее важная сфера нынешнего приложения усилий России и Турции - это идлибская зона деэскалации, по которой есть конкретные, предельно четкие договоренности, распределение обязанностей, предусматривающих размежевание вменяемой оппозиции и террористов, освобождение трассы М4, создание коридора безопасности вдоль этой трассы", - напомнил Лавров на пресс-конференции в понедельник в Дамаске.

По его словам, "все это, пусть медленно, но устойчиво выполняется, и есть все основания полагать, что мы доведем эту работу до конца".

"Отмечу, что территория в идлибской зоне деэскалации, которую контролирует правительство Сирии, существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей", - добавил Лавров.

"Что касается вопроса о суверенитете Сирии, то во всех без исключения документах "астанинского формата", российско-турецких договоренностях записано, что и РФ, и Турция будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, не будут поощрять какие-либо сепаратистские тенденции. Это цель, которая будет достигнута по завершении всего процесса урегулирования", - сказал Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]