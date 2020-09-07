Лавров уверен в реализации всех договоренностей с Турцией по Идлибу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что все договоренности с Турцией по зоне деэскалации в сирийском Идлибе будут выполнены.
"Наиболее важная сфера нынешнего приложения усилий России и Турции - это идлибская зона деэскалации, по которой есть конкретные, предельно четкие договоренности, распределение обязанностей, предусматривающих размежевание вменяемой оппозиции и террористов, освобождение трассы М4, создание коридора безопасности вдоль этой трассы", - напомнил Лавров на пресс-конференции в понедельник в Дамаске.
По его словам, "все это, пусть медленно, но устойчиво выполняется, и есть все основания полагать, что мы доведем эту работу до конца".
"Отмечу, что территория в идлибской зоне деэскалации, которую контролирует правительство Сирии, существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей", - добавил Лавров.
"Что касается вопроса о суверенитете Сирии, то во всех без исключения документах "астанинского формата", российско-турецких договоренностях записано, что и РФ, и Турция будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, не будут поощрять какие-либо сепаратистские тенденции. Это цель, которая будет достигнута по завершении всего процесса урегулирования", - сказал Лавров.
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