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Туризм 07.09.2020 18:40

Турпоток в Татарстан летом сократился на 42%

Летний турпоток в Татарстан на фоне ситуации с коронавирусом снизился почти наполовину, сообщает пресс-служба госкомитета республики по туризму.

"Отказ многих россиян от путешествий даже внутри страны значительно повлиял на общий турпоток в основные турцентры Татарстана: за июнь-август 2020 года турпоток показывает снижение на 42,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Казанский кремль этим летом посетили 750 тыс. туристов, в прошлом году количество гостей там превышало 1,2 млн человек. Великий Болгар посмотрели около 100 тыс. человек, что в три раза меньше прошлогодних показателей. Ещё одно популярное направление - Остров-град Свияжск принял 258 тыс. туристов, в 2019 году их было более 330 тыс.

В то же время в ведомстве отмечают наметившуюся положительную динамику, в августе туристические центры республики посетило почти в четыре раза больше отдыхающих, чем в июне.

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Тэги: ТАТАРСТАН, ТУРИЗМ, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]