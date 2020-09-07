В Китае представили вакцины от коронавируса собственного производства

Сразу две фармацевтические компании впервые представили потенциальные китайские вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают в понедельник азиатские СМИ.
Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы представлены на выставке в Пекине.
На данный момент вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители надеются, получить разрешение на их использование до конца 2020 года.
В мае председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что в случае успешных испытаний разработанные Китаем вакцины станут "мировым общественным благом".
Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".
Между Баку и Тегераном имеются новые договоренности в сфере ВТС – президент Азербайджана
Алиев считает «очень эффективными» трехсторонние форматы сотрудничества с участием Азербайджана и Ирана
Казахстан не ожидает снижения экспорта газа в Китай в 2020г, несмотря на падение поставок в мае из-за пандемии
Новак уверен в актуальности Северного потока 2, несмотря на локальное снижение спроса из-за пандемии
Новак: Минск пообещал погасить долг за газ до конца сентября или раньше
Президент Азербайджана выделил 1,2 млн манатов на бурение 17 артезианских скважин в 4 районах
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Глава МИД Швейцарии назвал плодотворными переговоры с Зарифом
Иран должен строго следовать своим обязательствам по СВПД - представитель Борреля
Премьер Белоруссии привился от COVID-19 вакциной из РФ - пресс-секретарь
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает бесконтактные платежи на базе Visa Token Service
Банк ВТБ (Азербайджан) поддерживает начинающих предпринимателей
ВТБ (Азербайджан) приступил к выдаче кредитов в выходной день
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори