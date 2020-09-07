Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0117 RUR   0.0227 GBR   2.2492 TRY   0.2287

Цена на нефть

$/bbl   04.09 WTI 39.77 -1.60 Brent 42.66 -1.41

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 07.09.2020 18:58

В Китае представили вакцины от коронавируса собственного производства

Сразу две фармацевтические компании впервые представили потенциальные китайские вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают в понедельник азиатские СМИ.

Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы представлены на выставке в Пекине.

На данный момент вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители надеются, получить разрешение на их использование до конца 2020 года.

В мае председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что в случае успешных испытаний разработанные Китаем вакцины станут "мировым общественным благом".

Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]