Суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых человек к 20 годам тюрьмы за убийство Хашкаджи

Суд в Саудовской Аравии в понедельник приговорил к длительным тюремным срокам восьмерых фигурантов дела об убийстве в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".
Пять человек получили по 20 лет лишения свободы, один - 10 лет, еще двое - по семь.
При этом, судебные власти не стали публиковать имена осужденных.
Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.
Однако разведывательные службы США полагают, что не похоже, будто операция в отношении Хашкаджи могла произойти без ведома принца.
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