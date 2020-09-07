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ТЭК 07.09.2020 19:59

Нефть продолжает дешеветь на фоне снижения октябрьских цен Saudi Aramco, Brent - около $42 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:43 в понедельник составляет $41,99 за баррель, что на $0,67 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,08 за баррель, что на $0,69 (1,73%) ниже уровня предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта коснулись минимальных отметок за более чем два месяца: Brent - до $41,71 за баррель, WTI - до $38,75 за баррель, пишет Trading Economics.

Saudi Aramco сообщила в минувшие выходные, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель, до $0,7 за баррель.

"Саудовская Аравия опускает цены на нефть, и это вызывает опасения, что мировой спрос является неустойчивым", - отмечают аналитики CBA.

Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

"Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми, - говорит глава азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майк Мюллер. - Есть и те, кто хотел бы более значительного снижения".

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось впервые за полгода, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1050 установок против 1030 в июле. При этом августовский уровень на 1156 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в прошлом месяце сократилось на 5 относительно июля - до 250. Это рекордно низкий уровень. На Ближнем Востоке число буровых упало на 14 - до 301 (минимум с декабря 2011 года).

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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