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Дальнее зарубежье 08.09.2020 10:45

Трамп считает, что предотвратил превращение КНР в ведущую военную державу мира

Массивные инвестиции в оборонную сферу позволили США остаться ведущей военной державой в мире, сохраняя отрыв от Китая, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Они (в Китае - ИФ) занимаются строительством мощной армии. К счастью, я занимался тем же, так как в противном случае мы бы остались далеко позади", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, Китай длительное время на выгодных для себя условиях торговал с США. "И они использовали наши деньги, чтобы укреплять армию", - добавил президент.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]