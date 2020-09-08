Трамп считает, что предотвратил превращение КНР в ведущую военную державу мира

Массивные инвестиции в оборонную сферу позволили США остаться ведущей военной державой в мире, сохраняя отрыв от Китая, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Они (в Китае - ИФ) занимаются строительством мощной армии. К счастью, я занимался тем же, так как в противном случае мы бы остались далеко позади", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, Китай длительное время на выгодных для себя условиях торговал с США. "И они использовали наши деньги, чтобы укреплять армию", - добавил президент.