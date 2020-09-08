В Украине зафиксировано самое большое за сентябрь число скончавшихся пациентов с Covid-19 за сутки

На Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 411 новых случая заболевания COVID-19, при этом 940 человек выздоровели, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
За сутки скончались 57 ранее заболевших пациентов, и это является самым большим показателем за весь сентябрь. Накануне умер 31 человек, 6 сентября - 35 человек, 5 сентября - 50 человек, 4 сентября - 51 летальный исход, 3 сентября - 54 скончавшихся, 2 сентября сообщалось о 51 летальном исходе, 1 сентября - 48 скончавшихся.
Днем ранее, 7 сентября, было 2 174 заболевших, 6 сентября - 2 107 новых инфицированных COVID-19, 5 сентября, был зафиксирован рекорд заболеваемости - 2 836 новых инфицированных за сутки. Таким образом, нынешние 2 411 случаев инфицирования являются самым высоким суточным приростом заболевших за три дня.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро вторника 140 479 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 934 человека, выздоровели - 63 546 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеет 73 999 человек, что на 1 414 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 779 подозрений на заболевание COVID-19.
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