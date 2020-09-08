Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 729

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 45 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 729, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 882 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 363 человека. Выздоровели 1 тыс. 321, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.