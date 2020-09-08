Перенесенные из-за коронавируса на 2021 год Олимпийские игры в Японии должны состояться в любом случае, заявила японский министр Сэйко Хасимото, курирующая подготовку к Олимпиаде в Токио.
"Я думаю, что мы вынуждены провести Игры во что бы то ни стало. Я хочу сконцентрировать все наши усилия на мерах против коронавируса", - приводит ее слова издание "Джэпен таймс".
Таким образом она прокомментировала сделанные ранее заявления вице-президента Международного олимпийского комитета Джона Коутса, что Олимпийские игры 2021 пройдут, невзирая на ситуацию с коронавирусом.
"Джэпен таймс" напоминает, что в минувшую пятницу прошло первое заседание правительственного комитета, которое должно в сотрудничество с правительством токийского столичного округа и местным комитетом по организации Олимпиады разработать меры против распространения коронавируса на Олимпийских играх.
Ранее из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты согласовали новые даты проведения Игр в 2021 году.
Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.
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