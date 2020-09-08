Турция призывает власти Саудовской Аравии сотрудничать по делу об убийстве в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на главу управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.
Алтун написал в своем твиттере, что окончательный вердикт "в отношении убийства журналиста Хашкаджи в консульстве королевства (Саудовской Аравии - ИФ) в Стамбуле не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества".
"Мы все еще не знаем, что случилось с телом Хашкаджи, кто хотел, чтобы он был мертв или в случае, если на месте были местные сотрудники, это ставит под сомнение достоверность судебного разбирательства в Саудовской Аравии", - заявил Алтун.
Алтун призвал Эр-Рияд "сотрудничать с ведущимся в Турции расследованием в отношении убийства" Хашкаджи. Он отметил, что "это правовое и добросовестное обязательство - пролить свет на убийство Джамаля Хашкаджи, которое произошло в пределах турецких границ, и вершить правосудие".
"Это единственный способ убедиться, что похожие чудовищные преступления можно предотвратить в будущем", - добавил он.
Суд в Саудовской Аравии в понедельник приговорил к длительным тюремным срокам восьмерых фигурантов дела об убийстве в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Пять человек получили по 20 лет лишения свободы, один - 10 лет, еще двое - по семь.
При этом, судебные власти не стали публиковать имена осужденных.
Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированный двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.
Однако разведывательные службы США полагают, что не похоже, будто операция в отношении Хашкаджи могла произойти без ведома принца.
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