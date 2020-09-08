В Армении за сутки 108 заражений COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 108 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 44 тыс. 953, сообщает во вторник единый информационный центр республики.
По данным центра, скончались еще четыре пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 179. "Из них 903 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 276 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 40 тыс. 592 человек (+471 за сутки).
За минувшие сутки медики в Армении сделали 1 тыс. 864 теста на коронавирус.
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