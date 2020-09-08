Колесникова при попытке депортации из Белоруссии порвала свой паспорт

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Белоруссии она порвала свой паспорт. Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников
"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".
Между тем заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".
"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал Геращенко в соцсети Facebook во вторник.
Днем ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые Telegram-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.
После этого в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о том, что представители Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова, Родненков и Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, однако позже сообщили, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, а Колесникова была задержана.
Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.
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