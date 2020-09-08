5,1 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 122 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,1 тыс. случаев, умерли за сутки 122 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 099 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1184 (23,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Накануне, 7 сентября в России было 5185 новых случаев COVID-19, 6 сентября - 5195 случаев, 5 сентября - 5205. Таким образом, суточный прирост в стране уменьшается четвертый день подряд.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции, 17 993 умерших и 850 049 выписанных (6772 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 167 747.
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