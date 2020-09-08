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СНГ 08.09.2020 11:31

5,1 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 122 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,1 тыс. случаев, умерли за сутки 122 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 099 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1184 (23,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне, 7 сентября в России было 5185 новых случаев COVID-19, 6 сентября - 5195 случаев, 5 сентября - 5205. Таким образом, суточный прирост в стране уменьшается четвертый день подряд.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции, 17 993 умерших и 850 049 выписанных (6772 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 167 747.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]