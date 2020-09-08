AzerGold за 8 месяцев увеличил добычу золота на 13,4%, экспорт драгметаллов - на 32%

ЗАО «AzerGold» за январь-август 2020 года увеличило добычу золота на 13,4%, экспорт драгметаллов на 32% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«За январь-август 2020 года AzerGold добыло 39,312 тыс. унций золота (рост по сравнению с аналогичным периодом 2019г – на 13,4% - ИФ). Это также превысило на 14% или на 4,752 тыс. унций план по добычи за 8 месяцев 2020 года. Рост был обеспечен за счет оптимизации производства и внедрения новых технологических методологий», - сообщили в AzerGold.

По данным общества, в отчетный период доходы AzerGold от экспорта драгметаллов составили $68,5 млн (116,4 млн манатов), что на 32% или на $16 млн (28 млн манат) превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

«Увеличению валютных поступлений в результате экспортных операций способствовали рост объемов добычи и высокие цены на золото на мировых биржах», - сообщили в обществе.

Отчисления AzerGold в госбюджет за январь-август 2020 года превысили 6 млн манатов, из которых 4,8 млн манатов - в виде налогов, 1,2 млн манатов - в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

В целом, за весь период деятельности AzerGold, отчисления в госбюджет составили 36,7 млн манатов, в том числе 31,6 млн манатов – в виде налогов, 5,1 млн манатов – в ГФСЗ.

Ранее со ссылкой на председателя правления ЗАО «AzerGold» Закира Ибрагимова сообщалось, что компания планирует в 2020 году добыть и реализовать 55,2 тыс. унций золота и 103,7 тыс. унций серебра. Добычу золота и серебра в 2020 год AzerGold прогнозирует как минимум на уровне прогноза продаж.

В 2019 году AzerGold добыло 55,2 тыс. унций золота и 103 тыс. унции серебра, объем продаж составил 59,2 тыс. унций и 110,9 тыс. унций серебра.

AzerGold с 2017 года осуществляет добычу и экспорт золота и серебра только с месторождения Човдар в рамках этапа его оксидной (наземной) разработки.

Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова