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СНГ 08.09.2020 16:03

Верховный комиссар ООН по правам человека призывает Россию провести независимое расследование случившегося с Навальным

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с призывом к Москве провести "тщательное, транспарентное, независимое и беспристрастное расследование" инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Российским властям необходимо целиком и полностью расследовать, на ком лежит ответственность за это очень серьезное преступление, совершенное на российской земле", - отметила она.

"Количество случаев отравлений или других форм преднамеренных убийств людей, имеющих или имевших российское гражданство, в самой России или за ее рубежами, совершенных на протяжении последних двух десятилетий, вызывает обеспокоенность", - говорится в заявлении Бачелет, распространенном во вторник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ПРАВОЗАЩИТА, НАВАЛЬНЫЙ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]