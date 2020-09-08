Верховный комиссар ООН по правам человека призывает Россию провести независимое расследование случившегося с Навальным

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с призывом к Москве провести "тщательное, транспарентное, независимое и беспристрастное расследование" инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Российским властям необходимо целиком и полностью расследовать, на ком лежит ответственность за это очень серьезное преступление, совершенное на российской земле", - отметила она.

"Количество случаев отравлений или других форм преднамеренных убийств людей, имеющих или имевших российское гражданство, в самой России или за ее рубежами, совершенных на протяжении последних двух десятилетий, вызывает обеспокоенность", - говорится в заявлении Бачелет, распространенном во вторник.