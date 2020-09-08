Погранслужба Украины опровергла информацию о задержании двоих представителей Координационного совета Белоруссии

Информации о задержании на Украине двоих белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова не отвечает действительности, сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Как я и отмечал, граждане прибыли в украинский пункт пропуска, проходили все необходимые меры пограничного контроля. На данное время после прохождения этих мер контроля, оформления, они проследовали на территорию Украины. Информация о задержании фейковая и не отвечает действительности", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.
Ранее в государственной пограничной службе Украины сообщили, что в страну въехали двое членов координационного комитета белорусской оппозиции - Антон Родненков и Иван Кравцов, а Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Белоруссии она порвала свой паспорт. Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников
"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина".
Днем ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые Telegram-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.
После этого в Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили погранконтроль на границе с Украиной, однако позже сообщили, что Родненков и Кравцов покинули территорию Белоруссии, а Колесникова была задержана.
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