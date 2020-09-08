Российского оппозиционера Алексея Навального не намеревались убивать, но из него хотели сделать инвалида и вывести из строя, такое мнение высказал российский химик Вил Мирзаянов, принимавший непосредственное участие в создании отравляющего вещества "Новичок", который живет сейчас в США.
"Возможно, целью было не убивать, а сделать из него инвалида и вывести из строя. Это чудовищная месть, так как с большой вероятностью Навальный останется инвалидом", - сказал Мирзаянов в опубликованном во вторник интервью порталу телерадиовещания Эстонии ERR.
По его утверждению, "за отравлением стоит ГРУ", которое было уверено, что вещество исчезнет из организма Навального. Однако современные средства обнаружения ядов позволяют найти следы отравляющих веществ. "Но в Омске и других городах подобных установок, разумеется, нет, так как они очень дороги", - сказал Мирзаянов.
По его словам, в Москве они должны быть, "но информация из Москвы идет через спецорганы, так что доверять этой информации никак нельзя".
Мирзаянов скептически оценил запрос Генпрокуратуры России в ФРГ о предоставлении взятых у Навального проб и предложение только после этого начинать уголовное расследование. "Это, разумеется, трюк. В то же время Германия не сможет отказать в представлении результатов тестов. Так что начнется большой спор, и все этим и закончится. Никто не даст России спектра, так как уже Россия начнет спекулировать, что что-то не совпадает...Это бесконечный круг. Нет смысла идти по этому кругу. Именно этого Кремль и хочет - затянуть на несколько лет, чтобы вопрос потерял остроту. Для Кремля главное - оттянуть время", - заявил химик.
Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергли эти обвинения.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".
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